Joris De Loore gaat strijdend ten onder in Roemenië, later op de dag ook in het dubbel

Joris De Loore heeft in de 2e ronde in een challengertornooi in Roemenië verloren. Hij verloor in 3 sets van een Braziliaan.

In de 2e ronde van het challengertornooi in Iasi, Roemenië, stond Joris De Loore tegen Matheus Pucinelli De Almeida. De Loore stond al snel een break achter tegen Pucinelli. Er kwam ook een regenpauze bij 3-5. Bij de herneming kon De Loore de set niet meer winnen: 3-6. Ook in de 2e set kwam De Loore meteen een break achter, maar deze keer kon hij wel terug in de set komen. Er kwam een tiebreak. De Loore won die met 7-5. De Loore en Pucinelli gaven elkaar nog weinig ruimte in de 3e set. Bij 4-5 moest De Loore serveren voor de wedstrijd, maar hij verloor zijn opslagspel en daarmee ook de wedstrijd. OOK UITGESCHAKELD IN HET DUBBEL Later op de dag kwam De Loore ook uit in het dubbel. Samen met Nikolas Sanchez Izquierdo speelde hij tegen een Roemeens duo. De 1e set ging gelijkop tot 4-4. Bij 5-4 verloren De Loore en Sanchez Izquierdo hun opslagspel en daarmee ook de set. Ook verloren ze hun opslagspel in de 2e set bij 3-2. Ze konden die set niet meer winnen: 6-3.