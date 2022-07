Ravage op WTA- en ATP-ranking door gebrek aan punten Wimbledon én twee absolute iconen staan er niet meer op

Tennisgeschiedenis is opnieuw geschreven. Zowel op de ATP-ranking als op de WTA-ranking van deze week.

Doordat de punten van Wimbledon 2022 niet meetellen zijn er enkele flinke verschuivingen. Zo profiteren Djokovic (van 3 naar 7) en Kyrgios niet van hun goede prestaties, net zoals David Goffin onder meer.

Maar er is ook nog ander opmerkelijk nieuws. Zo is er geen spoor meer van Roger Federer op de ATP-ranking.

Bij de vrouwen is er ook geen Serena Williams meer te zien. Beiden stonden sinds 1997 onafgebroken op de ranglijsten. Het einde van een tijdperk of zien we hen toch nog eens terug opduiken de komende maanden?