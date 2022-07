Belgen op challengers: Joris De Loore vlot door in Roemenië, vroege uitschakeling Bergs in Nederland

Joris De Loore en Zizou Bergs wagen zich in het enkelspel aan het spelen van een challenger deze week. Dat doen ze met wisselend succes.

Joris De Loore had zich in het Roemeense Iasi via de kwalificaties een stek op de hoofdtabel bezorgd. De ene na de andere Roemeen moest in De Loore al zijn meerdere erkennen. Eerst Tomescu, die met 6-4 en 6-2 het hoofd moest buigen. Vervolgens Manda, al moest die bij 6-4 en 2-0 opgeven. De Loore dus naar de eerste ronde en daar wachtte Stefan Palosi.

Die slaagde er niet in om revanche te nemen voor zijn landgenoten, integendeel. Palosi kon De Loore maar weinig in de weg leggen. Zowel in de eerste als tweede set was De Loore met voorsprong de betere speler. Met tweemaal 6-2 plaatste De Loore zich op het gravel van Iasi voor de achtste finales.

Zizou Bergs heeft na Wimbledon opnieuw de switch naar het gravel gemaakt met een deelname in het Nederlandse Amersfoort. Dat liep tegen de Fransman Van Assche niet zo vlot, zeker niet in de eerste set. Bergs herstelde nadien wel door het winnen van de eerste set en maakte er een spannende match van. Die eindigde net niet zijn voordeel. Van Assche won de eersterondepartij met 6-3, 4-6 en 6-4.