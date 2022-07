Ysaline Bonaventure moet de wet van de sterkste ondergaan in finale

Ysaline Bonaventure had het al goed gedaan door in Duitsland de finale te bereiken. De wet van de sterkste was vervolgens van kracht.

Het was in het ITF-toernooi in Wiesbaden dat Bonaventure nog eens voor een titel kon spelen. Om die te veroveren, moest ze wel voorbij Linda Nosková. In tegenstelling tot de eerdere wedstrijden was Bonaventure tegen de Tsjechische een stuk minder competitief. Nosková ging meteen met de eerste vier spelletjes aan de haal. De setwinst kon haar niet meer ontsnappen en ook in het begin van set 2 won Nosková de belangrijke punten. Ze leidde met een set en 3-0, de strijd leek gestreden. Bonaventure kreeg weer wat hoop door de volgende twee spelletjes te winnen, maar tot een grootse ommekeer kwam het dan toch niet. Nosková maakte het af met 6-1 en 6-3. Geen titel dus voor Bonaventure.