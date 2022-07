Ysaline Bonaventure blijft driesetters winnen en strijdt in Duitsland voor haar tweede titel van het jaar

Ysaline Bonaventure toont karakter in Duitsland, want ze wint driesetter na driesetter. Een tweede titel van het jaar staat voor haar op het spel in de finale.

Eerder kon u op Tenniskrant al lezen hoe Bonaventure zich op het ITF-toernooi in Wiesbaden zich voorbij Reyngold en Barthel knokte. Enkel tegen Reyngold klaarde onze landgenote de klus in twee sets. In de kwartfinales ging ook de Nederlandse Hartono voor de bijl met 2-6, 6-3 en 6-1. Wat maakte dat Bonaventure het in de halve finales opnam tegen Nadia Podoroska. De Argentijnse bouwde al snel een voorsprong uit. Bonaventure stribbelde wel nog tegen, maar moest de openingsset toch aan haar opponente laten. In het tweede deel van de tweede set was het dan weer Bonaventure die erin slaagde om afstand te nemen. VAN 1-3 NAAR 6-3 IN DERDE SET Een beslissende derde set zou er dus aankomen. Bonaventure kwam 1-3 achter, maar toonde eens te meer haar vechtlust. Vanaf dan gunde ze haar tegenstandster geen enkel spelletje meer. Met 4-6, 6-3 en 6-3 baande Bonaventure zich een weg naar de finale. Als ze die kan winnen, pakt ze haar tweede titel in 2022. Begin dit jaar won Bonaventure het ITF-toernooi van Bendigo. Daar werd wel op hardcourt gespeeld, in Wiesbaden op gravel.

