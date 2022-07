Tennisgeschiedenis op Wimbledon: jonge speelster haalt achterstand op tegen nummer 2 van de wereld en wint grand slam

Geschiedenis is geschreven op Wimbledon. Een jonge speelster heeft er haar eerste Grand Slam op haar naam geschreven.

Elena Rybakina (WTA 23) werd geboren in Rusland, maar is sinds 2018 op de courts aan het spelen als Kazachstaanse. En dus mocht ze ook meedoen aan Wimbledon.

En hoe! Na een vierde ronde bij haar debuut in 2021 wist ze nu de Grand Slam op haar naam te schrijven. In de finale ging ze voorbij Ons Jabeur (WTA 2).

De Tunesische was nochtans het best begonnen en won ook de eerste set met 6-3, maar daarna nam Rybakina het heft in handen.

In de tweede set won ze met 6-2 en ook in de derde set ging ze tot twee keer toe door de opslag van Jabeur: 3-6,6-2,6-2.