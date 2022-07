Geen finale: Joachim Gérard is volledig uitgetennist op Wimbledon

Joachim Gérard is uitgetennist op Wimbledon. Het is een toernooi geworden zonder finale voor de Belgische rolstoeltennisser.

Het was in het enkelspel dat Gérard er het vroegst uit lag. Dan gaat het over de dag van de nederlaag, want qua fase van het toernooi was het hetzelfde als in het dubbelspel. Gérard schopte het tot de halve finales, maar had dan weinig in de pap te brokken tegen de nummer één van de wereld.

Dat is tegenwoordig de Japanner Shingo Kunieda. Die maakte korte metten met onze landgenoot en haalde het met 6-2 en 6-1. Geen tweede jaar op rij toernooiwinst voor Gérard op Wimbledon: hij was de titelverdediger in het enkelspel.

HALVE FINALE DUBBEL EINDIGT OP SUPER TIEBREAK

Ook in het dubbelspel zit het er inmiddels dus op voor Gérard. Aan de zijde van de Nederlander Tom Egberink verloor hij na een uiterst spannende halve finale van topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid. De Britten wonnen met 6-3, 1-6 en 7-6 (10/7).