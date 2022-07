Elise Mertens maakt samen met Chinese kans op een tweede Wimbledon-titel op rij

Elise Mertens pronkte vorig jaar nog met een trofee op Wimbledon. Zit er daar een tweede titel op rij aan te komen? Het kan alleszins wel.

Elise Mertens heeft zich samen met Shuai Zhang alvast geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Ze moesten voorbij de Amerikaanse dames Collins en Krawczyk om die finale te bereiken. Mertens en Zhang gingen als een raket van start en waren na vier spelletjes eigenlijk al zo goed als zeker van setwinst.

Er moest dus een antwoord komen van het Amerikaanse duo in de tweede set. Collins en Krawczyk beten zich alleszins wel vast in de wedstrijd. Voor Mertens en Zhang was er nog wel geen vuiltje aan de lucht, tot ze hun tegenstandsters in deel 2 van de tweede set afstand zagen nemen. Van 3-3 ging het naar 3-6.

GELIJKAARDIG VERLOOP MAAR DAN IN HET VOORDEEL

Een beslissende derde set moest dus gespeeld worden. Die kende een gelijkaardig verloop als in set 2, met een spannend begin en een duo dat het vanaf 3-3 in handen nam. Deze keer was dat duo echter wel Mertens/Zhang. Met 6-2, 3-6 en 6-3 verzekerden Elise Mertens en haar dubbelpartner zich van een tweede finale op rij op Wimbledon.