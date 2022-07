Elise Mertens stopt de samenwerking met haar coach: "Onze visies zijn te verschillend"

Elise Mertens heeft de samenwerking met haar coach Simon Goffin stopgezet. Op Instagram liet ze weten dat hun visies te verschillend zijn.

Vanaf december 2021 ging Elise Mertens in zee met Simon Goffin. Hij zou haar coachen. 7 maanden later komt aan die samenwerking al een einde. Dat schreef Mertens op haar Instagramverhaal.

"Onze visies over hoe je kan verbeteren in tennis, zijn verschillend", schreef Mertens. "En dat verschil is te groot geworden. Ik wil hem bedanken voor zijn steun en advies en ik hoop dat hij snel een nieuwe uitdaging vindt."

Mertens zal zich eerst verder concentreren op haar halve finale op Wimbledon in het dubbel. Die speelt ze samen met Shuai Zhang. Daarna zal ze haar programma richting de US Open meedelen.