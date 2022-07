Ysaline Bonaventure stoot in 3 sets door naar de kwartfinales in Duitsland

Ysaline Bonaventure heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in Duitsland. In 3 sets versloeg ze een Duitse speelster.

In het Duitse Versmold is er tijdens de 2e week van Wimbledon een ITF-tornooi bezig. Ysaline Bonaventure stond daar al in de 2e ronde. Ze speelde tegen Mona Barthel. De 1e set was één om snel te vergeten voor Bonaventure. Ze stond meteen 2 breaks achter. Wel kon ze nog terugbreaken, maar Barthel deed op haar beurt hetzelfde. De 1e set ging met 1-6 naar de Duitse.

In set 2 kwam er eerst een spervuur aan breaks en rebreaks. Daarna liep Bonaventure 5-2 uit. Toch liet ze de Duitse terugkomen tot 5-5. Bij 6-5 moest Barthel serveren om in de set te blijven, maar ze maakte 3 dubbele fouten en zo ging de set naar Bonaventure.

Bonaventure ging door in de beslissende set. Meteen kwam ze een break voor. Barthel herstelde, maar Bonaventure kon weer een break uitlopen. Barthel spartelde nog even tegen, maar Bonaventure maakte het af. In de kwartfinales speelt ze tegen Arianne Hartono.