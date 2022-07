Rafael Nadal geeft forfait voor de halve finale, Nick Kyrgios krijgt zo vrijgeleide naar de finale

Rafael Nadal heeft forfait gegeven voor zijn halve finale op Wimbledon. Hij heeft te veel last van een buikspierblessure. Zo staat Nick Kyrgios zonder te spelen in de finale.

In de kwartfinales tegen Taylor Fritz had Rafael Nadal meer dan 4 uur en 5 sets nodig om de Amerikaan te verslaan. Zijn opslag was ook anders. "Een buikspierblessure", zei Nadal achteraf na de wedstrijd.

Nadal liet die blessure onderzoeken. Uit een scan bleek dat hij een spierscheur heeft opgelopen. "Die is 7 millimeter lang", zei Nadal op een persconferentie. "Ik heb heel de dag nagedacht of ik zou spelen in de halve finale, maar dat zou die blessure alleen maar erger maken. Ik geloof niet dat ik 2 matchen kan winnen in deze omstandigheden. Ik stap alleen het veld op als ik competitief kan spelen."

"Wellicht zal ik maar 3 tot 4 weken buiten strijd zijn. Dus zo kan ik mijn normale planning afwerken. Het is wel jammer, want met mijn niveau die ik haalde, had ik een kans om te winnen", sloot Nadal af.

Zo mag Nick Kyrgios automatisch naar de finale. Het is zijn 1e grandslamfinale uit zijn carrière. Hij zal het in de finale opnemen tegen Novak Djokovic of Cameron Norrie.