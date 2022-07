Nadal wint slopende wedstrijd richting halve finales, maar tekent voorbehoud aan: "Gezondheid belangrijker dan tennis"

Op Wimbledon zijn de halve finales bekend. Al is nog niet zeker of die allemaal zullen worden gespeeld ...

Rafael Nadal (ATP 4) won van Taylor Fritz (ATP 14) na een slopende wedstrijd over vijf sets: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6.

Het werd meer dan vier uur beuken en tijdens de wedstrijd had Nadal een keertje medische verzorging nodig. Na de derde set leek het er even op alsof hij zelfs zou opgeven.

Buikspieren

En dus komt de halve finale tegen Kyrgios misschien wel in het gedrang. "Er zat iets niet goed met de buikspieren", aldus Nadal.

"Ik ga een scan laten nemen en dan zien we wel. De gezondheid is belangrijker dan tennis. We wachten even af."