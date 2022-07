Joachim Gérard begint goed aan Wimbledon

Joachim Gérard is goed begonnen aan Wimbledon. In zijn 1e wedstrijd was hij in 2 sets (6-4 en 7-6(2)) te sterk voor een Japanner.

Op Wimbledon zijn ook de tornooien voor het rolstoeltennis begonnen. Joachim Gérard stond in zijn 1e partij tegenover Tokito Oda. De 1e set ging eerst gelijkop, maar daarna ging Gérard een versnelling hoger spelen. Hij liep uit tot 5-2. Oda probeerde zich terug in de set te knokken en kon weer langszij komen, maar Gérard breakte opnieuw en won de 1e set met 6-4. Gérard had het aan het begin van de 2e set lastig. Hij kwam een break achter te staan. Daarna klampte hij aan en kon hij rebreaken. Het stond dan 5-5. Oda breakte opnieuw, maar Gérard sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin sloeg Gérard meteen een kloofje. Oda probeerde nog, maar Gérard diepte de kloof verder uit en gaat zo naar de halve finales.