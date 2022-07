De Wimbledonfinale bij de vrouwen is nu al één voor de geschiedenisboeken

De finale op Wimbledon voor vrouwen is bekend. We krijgen sowieso al een nieuwe laureate, want Elena Rybakina en Ons Jabeur staan voor het eerst in een grandslamfinale.

Van de absolute toppers bleven enkel nog Ons Jabeur en Simona Halep over. Jabeur is het nummer 2 van de wereld, maar stond nog nooit eerder in een grandslamfinale. Halep is de laatste paar jaar door blessures een beetje teruggezakt op de WTA-ranking. Momenteel staat ze 18e op de wereldranglijst, maar ze is op de terugweg.

Jabeur moest het in haar halve finale opnemen tegen verrassing Tatjana Maria. De Duitse is een moeder van 2 en keerde dit seizoen pas terug naar het tenniscircuit. Jabeur was niet onder de indruk en won de 1e set met 6-2. Maria kon de 2e set winnen met 3-6. Jabeur duldde geen tegenstand meer in de beslissende set: 6-1. Zo schrijft Jabeur als Tunesische geschiedenis. Nooit eerder haalde een Afrikaanse en een Arabische speelster een grandslamfinale.

Halep speelde tegen Elena Rybakina. Opmerkelijk is dat Rybakina geboren is in Moskou. Spelers en speelsters met de Russische en Wit-Russische nationaliteit werden uitgesloten van Wimbledon, maar Rybakina heeft de Kazachse nationaliteit. Dus werd ze niet van deelname uitgesloten. Ze won vlot van Halep in 2 sets. Het werd telkens 6-3. Ook voor Rybakina is het haar 1e grandslamfinale.