Ysaline Bonaventure toont veerkracht en gaat een ronde verder in Duitsland

Ysaline Bonaventure gaat een ronde verder op een ITF-tornooi in Duitsland. Ze won in 2 sets, maar het ging niet altijd even gemakkelijk.

Op een ITF-tornooi in Duitsland zijn ze nog altijd maar aan de 1e ronde bezig. Ysaline Bonaventure moest nog haar partij afwerken. Ekaterina Reyngold was de tegenstandster. De 1e set begon niet goed voor Bonaventure. Ze kwam al snel 2 breaks achter te staan en het stond al snel 1-5. Daarna herpakte ze zich. Ze won elke game en won de set met 7-5. In de 2e set was het begin onrustig. Beide speelsters konden moeilijk hun opslagspel behouden. Het stond 4-4 en het waren allemaal breakpunten. Bonaventure breakte ook in het 9e spelletje en kon daarna op haar eigen opslag serveren voor de wedstrijd. Ze hield het hoofd koel en kon haar opslagspel behouden: 6-4.