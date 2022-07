Michael Geerts verliest in de 1e ronde in het dubbel in Duitsland

Michael Geerts is na het enkelspel ook uitgeschakeld in het dubbelspel in Duitsland. Samen met zijn dubbelpartner verloor hij in de supertiebreak.

Op het challengertornooi van Braunschweig in Duitsland stond Michael Geerts nog in het dubbeltornooi. Hij stond aan de zijde van Jamie Cerratini. In de 1e ronde moesten ze het opnemen tegen Marco Bortolotti en Sergio Martos Gornes. In de 1e set hielden beide duo's elkaar eerst in evenwicht. Ze behielden telkens hun opslagspel. Daarna wonnen Bortolotti en Martos Gornes telkens elke game: 6-3. Geerts en Cerratini breakten meteen in de 2e set. Ze behielden die break voorsprong en breakten op het einde van de set nog eens: 2-6. Er kwam een supertiebreak aan te pas. Geerts en Cerratini waren daarin niet opgewassen. Ze verloren die met 10-4.