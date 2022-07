Elise Mertens gaat vlot door naar de halve finales in het dubbel

Elise Mertens heeft op Wimbledon de halve finales in het dubbel bereikt. Na nog geen uur was de wedstrijd al afgelopen.

In het enkelspel werd Elise Mertens door Ons Jabeur in de 1/8 finales uitgeschakeld. Mertens was nog actief in het dubbel op Wimbledon. Aan de zijde van Shuai Zhang stond ze in de kwartfinales tegenover Alexa Guarachi en Andreja Klepac.

Mertens en Zhang maakten meteen duidelijk waarom zij het 1e reekshoofd zijn. Het stond al snel 4-0. Guarachi en Klepac milderden tot 5-3, maar Mertens en Zhang rebreakten weer en wonnen zo de 1e set.

In de 2e set ging het eenrichtingsverkeer verder. Mertens en Zhang breakten snel en kwamen nooit in de problemen op hun eigen opslagspel. Na nog geen uur stond de 6-3 en 6-2 al op het bord.