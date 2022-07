🎥 Dit was Wimbledon, dag 9: Djokovic redt kansen op grandslamtitel met comeback na twee sets achterstand

Naast de nederlaag van Goffin gebeurde er nog wel wat op dag 9 van Wimbledon. Djokovic die na een achterstand van twee sets uitpakte met een comeback, was het meest opvallende.

Novak Djokovic en Jannik Sinner serveerden een hoogstaand spektakel in hun kwartfinale. Djokovic liep meteen 3-0 uit, maar Sinner reageerde ijzersterk. De Italiaan - vol vertrouwen na zijn winst tegen Alcaraz - ging op en over de Serviër en trok die lijn door in een geweldige tweede set. Een stunt leek in de maak, Djokovic op de rand van de uitschakeling.

Met de rug tegen de muur komt vaak de beste Djokovic naar boven en zo was het ook dit keer. Een vroege break in set 3 deed de wedstrijd nog een keer kantelen. De motor van Djokovic sloeg nu helemaal aan, Sinner vond op geen enkel moment nog een antwoord. Djokovic plaatste zich voor de halve finales in het heren enkelspel met 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-2.

Daarnaast was er dus de match van Goffin en ook twee kwartfinales uit het dames enkelspel. Derde reekshoofd Ons Jabeur versloeg Bouzková met 3-6, 6-1 en 6-1. Maria won de Duitse clash tegen haar landgenote Niemeier met 4-6, 6-2 en 7-5. Jabeur en Maria spelen nu tegen elkaar in de halve finales.