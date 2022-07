Nieuwe vijfsetter, geen nieuwe zege: thuisspeler houdt David Goffin uit de halve finales op Wimbledon

Ineens speelt David Goffin de ene vijfsetter na de andere op Wimbledon. De halve finales halen op een Grand Slam, voor het eerst in zijn carrière, bleek helaas net te hoog gegrepen. Goffin verloor nipt zijn kwartfinale tegen Norrie.

De eerste breakkans uit deze kwartfinale werd meteen verzilverd door Goffin. Dat hielp hem om in het verdere verloop van de openingsset solide en gevarieerd tennis te brengen, waar zijn tegenstander geen antwoord op had. Bovendien draaide de opslag van Goffin uitstekend: de setwinst kwam niet meer in het gedrang.

Goffin miste enkele kansen om in de tweede set een break te realiseren, vooraleer dat later dan wél te doen. Deze keer reageerde Norrie echter onmiddellijk met een rebreak. Dat deed de set in de richting kantelen van Norrie, die aan het einde van de tweede set steeds meer zijn backhand in stelling kon brengen. Met nog een late break hing de Brit de bordjes gelijk.

GOFFIN PAKT MET BRIO DERDE SET

Goffin moest dus weer van vooraf aan beginnen, maar deed dat dan ook met brio. Norrie leek even van slag door de blitzstart van de Belg in de derde set. Goffin ging met vier spelletjes op rij aan de haal en kwam even later weer vlotjes een set voor.

Met de steun van het thuispubliek - en van Kate Middleton en prins William - gaf Norrie het echter nog lang niet op. Een challenge van Norrie vermijdde dat Goffin met een eerste opslag langszij kom en enkele puntjes later was het de thuisspeler die het belangrijke achtste spel uit de set pakte. Vervolgens serveerde Norrie de set uit.

SPANNENDE VIJFDE SET

Het was dan naar het puntje van de stoel schuiven voor de ontknoping in deze kraker. Beide spelers gaven mekaar geen duimbreed toe, tot Goffin bij 5-5 op zijn eigen opslag even de mist in ging. Met een knappe passing redde hij nog een matchbal, maar het tweede wedstrijdpunt was wel raak. Norrie plaatst zich ten koste van Goffin voor de halve finales met 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 en 7-5.