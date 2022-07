Joris De Loore en Michael Geerts lijden nederlaag in eerste ronde van verscheidene challengers

Joris De Loore en Michael Geerts gingen hun kans in verscheidene challengertoernooien. Geen van beiden geraakte verder dan de eerste ronde.

Eerder kon u reeds op Tenniskrant lezen hoe De Loore Serafini had verslagen in de eerste kwalificatieronde van het challengertoernooi van Todi. De Loore zette ook Vincent Ruggeri opzij met 7-6 (7/3) en 7-5 om zo een stekje op de hoofdtabel te verwerven. Ook in de eerste ronde wachtte een Italiaan: Francesco Passaro. Een speler die dicht aanleunt bij de top 200, maar dat hield De Loore niet tegen om aanvankelijk de lakens uit te delen.

De Loore bracht twee breaks verschil op het bord en pakte met veel overtuiging de eerste set. Passaro liep wel uit in de tweede set. De Loore keerde terug tot 4-4, maar moest de set alsnog aan zijn tegenstander laten. Passaro had nu helemaal de wind in de zeilen en kende geen genade. Met 2-6, 6-4 en 6-1 rekende hij af met De Loore.

Op de challenger in Braunschweig is Michael Geerts dan weer actief. Geerts nam het in Duitsland in de eerste ronde op tegen de Chinees Zhizhen. Geerts won de eerste set na een tiebreak, maar nadien kwam Zhizhen sterk opzetten. Zhinzhen haalde het finaal met 6-7 (9/11), 6-2 en 6-3.