Manic Monday: Mertens naar kwartfinales, wat gebeurde er nog meer op Wimbledon?

Op Wimbledon duiken we de tweede week in. En er komen ook nog Belgen in actie, in enkelspel (Goffin) en dubbelspel.

Op 'Manic Monday' was het de beurt aan onder meer Elise Mertens, die het met Zhang opnam tegen Kichenok en Olaru. Het leverde een propere overwinning op voor onze Belgische, die de zege nooit bedreigd zag worden: 6-4, 6-3 werd het. De eerste reekshoofden gaan zo door naar de kwartfinales, tegen Xu/Yang of Guarachi/Klepac. In het enkelspel bij de mannen en vrouwen stonden ook achtste finales op het programma. Garin maakte er een slijtageslag van tegen de Minaur met een supertiebreak in de laatste set tot gevolg. ATP Garin - De Minaur 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6 WTA Rybakina - Martic 7-5, 6-3