Manic Monday: Mertens naar kwartfinales, Nadal en Halep maken indruk - wat gebeurde er nog allemaal?

Op Wimbledon duiken we de tweede week in. En er komen ook nog Belgen in actie, in enkelspel (Goffin) en dubbelspel.

Op 'Manic Monday' was het de beurt aan onder meer Elise Mertens, die het met Zhang opnam tegen Kichenok en Olaru. Het leverde een propere overwinning op voor onze Belgische, die de zege nooit bedreigd zag worden: 6-4, 6-3 werd het. De eerste reekshoofden gaan zo door naar de kwartfinales, tegen Xu/Yang of Guarachi/Klepac. © photonews In het enkelspel bij de mannen en vrouwen stonden ook achtste finales op het programma. Garin maakte er een slijtageslag van tegen de Minaur met een supertiebreak in de laatste set tot gevolg. Vierde reekshoofd Badosa vloog eruit tegen Simona Halep, Nadal maakte een einde aan het Nederlandse sprookje en woelwater Kyrgios won. ATP Garin - De Minaur 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6

Kyrgios - Nakashima 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2

Fritz - Kubler 6-3, 6-1, 6-4

Nadal - Van De Zandschulp 6-4, 6-2, 7-6 WTA Rybakina - Martic 7-5, 6-3

Tomljanovic - Cornet 4-6, 6-4, 6-3

Halep - Badosa 6-1, 6-2

Anisimova - Tan 6-2, 6-3 Ter informatie: Michael Geerts (ATP 250) ligt er in de kwalificaties van het ATP-toernooi in Braunschweig meteen uit na een nederlaag tegen Andreev: 2-6, 4-6.