🎥 Dit was Wimbledon, dag 7: Djokovic beëindigt Nederlands sprookje en treft Alcaraz-killer, 100 jaar centre court-viering

Naast de matchen van de Belgen gebeurde er nog wat op Wimbledon. Djokovic en Alcaraz kwamen bijvoorbeeld in actie zondag.

Djokovic kwam tegenover de Nederlandse sensatie Tim van Rijthoven te staan. Van Rijthoven had een maand geleden nog geen ATP-match gewonnen, maar had sinds het toernooi van Den Bosch geen toernooi verloren. Dat sprookje leek maar te blijven duren, zeker omdat hij in zijn achtste finale op Wimbledon ook een set won. Nadien verhoogde Djokovic wel zijn niveau, wat hem de winst in vier sets opleverde: 6-2, 4-6, 6-1 en 6-2.

In de kwartfinales zal Novak Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, die nummer 7 van de wereld Carlos Alcaraz uit het toernooi kegelde. Sinner was twee en een halve set baas, tot Alcaraz in de tiebreak van set 3 een paar matchballen redde en dan even het momentum aan zijn kant leek te hebben. Sinner ontdeed zich toch nog in vier sets van de Spanjaard met 6-1, 6-4, 6-7 (8/10) en 6-3.

Dit gebeurde allemaal op centre court, de baan die zondag ook in de bloemetjes werd gezet. Er vond een viering plaats met een parade van tenniskampioenen vanwege 100 jaar centre court, een unieke baan waarop heel wat tennisgeschiedenis is geschreven. Ook Roger Federer kwam voor deze viering naar Wimbledon.