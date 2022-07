Vijf gemiste setballen breken zuur op: moedige Elise Mertens haalt het niet tegen nummer 2 van de wereld

Wat een affiche voor Elise Mertens op Wimbledon: een ontmoeting met de nummer 2 van de wereld. Mertens weerde zich heel verdienstelijk, maar verloor ondanks vijf setballen in twee sets.

Na enkele wisselvallige weken had Elise Mertens al verbaasd door op Wimbledon ex-winnares Kerber uit te schakelen. De volgende tegenstandster: Ons Jabeur, de nummer 2 op de wereldranglijst. Mertens bewees dat ze nu echt wel helemaal op dreef was geraakt. En dat ondanks een moeilijke start, want Mertens kwam 3-1 achter. Onze landgenote maakte haar achterstand goed en liep in de tiebreak 3-6 uit.

Deze keer was het Jabeur die de kloof uitwiste. Ook nadien kwam Mertens nog twee keer op setpunt, maar het was de Tunesische die met 11-9 de tiebreak ging. Jabeur duwde aanvankelijk door, maar Mertens toonde nog een keer haar veerkracht. Bij 5-4 kreeg Mertens wel een eerste matchbal tegen en net op dat moment sloeg ze... een dubbele fout. Zonde. Jabeur met 7-6( 11/9) en 6-4 door naar de kwartfinales.