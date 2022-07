UPDATE Belgen in het dubbel op Wimbledon: Vliegen out in dubbel gemengd, Flipkens verliest van tweede reekshoofd

Ook op deze zondag komen er een paar Belgen in actie in het dubbel op Wimbedon: Joran Vliegen en Kirsten Flipkens. Vliegen was als eerste aan de beurt.

Vliegen was al uitgeschakeld in het heren dubbel, maar speelde wel nog gemengd dubbel met de Noorse Ulrikke Eikeri. Hun wedstrijd tegen het Australische duo Ebden/Stosur begon zaterdag al. Vliegen en Eikeri leidden met een set een break, maar Ebden en Stosur dwongen nog een tiebreak af. Daarin kwamen Vliegen en zijn dubbelpartner nog op 2 punten van winst, maar de set ging toch naar hun opponenten. Door de invallende duisternis werd de wedstrijd hierna onderbroken: de beslissende set moest dus een dag later nog afgewerkt worden. Dat draaide niet goed uit voor Vliegen en Eikeri, die de tennissers aan de andere kant van het net definitief afstand zag nemen. Het werd 4-6, 7-6 (8/6) en 6-4 voor Ebden en Stosur in de eerste ronde van het dubbel gemengd. Update: Kirsten Flipkens had met de Spaanse Sorribes Tormo de achtste fnales gehaald in het dames dubbelspel. De tegenstand was dan wel niet min: tweede reekshoofden Krejčíková en Siniaková. Flipkens en Sorribes Tormo liepen 2-5 uit, maar hun Tsjechische tegenstandsters sleepten de eerste set er nog uit in een tiebreak en maakten het in de tweede set af. Het werd 7-6 (7/2) en 6-4.