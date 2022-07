Joris De Loore neemt de eerste horde in kwalificaties van challengertoernooi in Italië

Joris De Loore blijft op gravel spelen in het challengercircuit. In Italië heeft hij in de kwalificaties alvast een eerste wedstrijd overleefd.

De meeste spelers tennissen al een tijdje op gras, maar De Loore (ATP-417) is in Todi toe aan zijn derde graveltoernooi in het challengercircuit op rij toe. In Milaan en Troyes stond onze landgenoot meteen op de hoofdtabel, in Todi moet hij kwalificaties spelen. Marcello Serafini (ATP-675) was zijn eerste tegenstander.

SPANNENDE EERSTE SET

Het werd best een spannende eerste set tussen beide heren. Aan het einde was er slechts één break verschil tussen beide spelers. Het was er eentje in het voordeel van De Loore, die zo goed op weg was richting tweede kwalificatieronde.

In de tweede set waren de spelletjes felbevochten, maar had De Loore nog een tikkeltje meer marge. Met 6-4 en 6-3 nam hij de eerste horde in Todi. Als De Loore ook zijn tweede kwalificatiematch weet te winnen, is een stekje op de hoofdtabel een feit.