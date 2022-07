David Goffin zegeviert in beklijvende vijfsetter en haalt voor het eerst in drie jaar kwartfinales van Grand Slam

Wat een dag voor David Goffin! Eindelijk staat Goffin nog eens in de kwartfinales van een Grand Slam. De manier waarop de Belgische nummer één dit verwezenlijkte, kon ook tellen.

Zijn wedstrijd tegen de Amerikaan Tiafoe werd een echte kraker van 4 uur en 36 minuten, de langste match op Wimbledon 2022 tot dusver. Goffin won de openingsset na een tiebreak. In de volgende twee sets was het echter Tiafoe die aan het eind van de set kon toeslaan.

GOFFIN WINT BESLISSENDE PUNTEN

Goffin zag de wedstrijd in zijn nadeel kantelen, maar liet het hoofd helemaal niet hangen. Integendeel: onze landgenoot ging sterk van start in de vierde set en liep zelfs 5-1 uit. De setwinst lag voor het grijpen, al begon Tiafoe nog aan een comeback en die had zelfs nog enkele kansen om helemaal terug te keren tot 5-5. Goffin kon echter nog net op tijd de beslissende punten pakken.

Dat moest ook gebeuren in de vijfde set, want ook daarin was het spanning troef. Bij 5-5 kreeg Goffin twee breakballen tegen. Die poetste hij weg en vervolgens maakte Goffin het af in het volgende opslagspel van Tiafoe. Met 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 en 7-5 schaarde de Belg zich bij de laatste acht. De laatste keer dat Goffin dit verwezenlijkte op een Grand Slam, was op Wimbledon 2019.