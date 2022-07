UPDATE Belgen in het dubbel op Wimbledon: Mertens en Flipkens winnen, Vliegen verliest vijfsetter

Drie Belgen komen op deze zaterdag in actie in het dubbel op Wimbledon. Elise Mertens deed dat als eerste en heeft het er alvast goed vanaf gebracht.

Elise Mertens nam het samen met Shuai Zhang in de tweede ronde van het dames dubbelspel op tegen Golubic en Osorio Serrano. Het Zwitsers-Colombiaanse ging met de eerste twee spelletjes aan de haal, maar Mertens en Zhang zetten dat onmiddellijk vlot recht. Van 0-2 ging het naar 5-2 en zo was de toon gezet. Ook in set 2 pakten Mertens en Zhang uit met een mooi reeksje van gewonnen games op rij. Ze wonnen met 6-3 en 6-2.

Update: Joran Vliegen speelde in het mannen dubbel aan de zijde van Jackson Withrow tegen Australiërs Ebden en Purcell. Vliegen en Withrow konden in het vijfde spel een 0-40 net niet rechtzetten, maar zetten orde op zaken door na winst in de tiebreak van set 2 door te zetten. Ook in set 4 kwam er een tiebreak. Door die te winnen, deden Ebden en Purcell het nog eens kantelen. Eindstand: 6-4, 6-7 (2/7), 4-6, 7-6 (7/3) en 6-4.

Kirsten Flipkens heeft in het dames dubbelspel samen met de Spaanse Sorribes Tormo gewonnen van de Zwitserse Belinda Bencic en de Australische Storm Sanders. Flipkens en Sorribes Tormo haalden het in drie sets met 3-6, 6-3 en 6-2.