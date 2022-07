Joran Vliegen wint dubbelwedstrijd over 2 dagen gaat door naar de 2e ronde

Joran Vliegen heeft in het dubbel zijn 1e wedstrijd gewonnen. Samen met zijn nieuwe dubbelpartner Jackson Withrow won hij van een Brits duo.

Een dag eerder moest Joran Vliegen al in actie komen in de 1e ronde van het dubbelspel. Bij een invallende duisternis en een 1-2-voorsprong voor Vliegen en Jackson Withrow moest de wedstrijd gestaakt worden. Vliegen speelt niet met zijn vaste dubbelpartner Sander Gillé. Die is out met een buikspierblessure.

De volgende dag stonden ze opnieuw tegenover Alastair Gray en Ryan Peniston. In het begin van de 4e set gaven beide duo's weinig weg. Pas op het einde werden de games spannender, maar uiteindelijk kwam er een tiebreak. Die was een dubbeltje op zijn kant, maar Peniston en Gray wonnen die met 9-7. Er kwam dus een 5e en beslissende set.

In die laatste set ging het eerst gelijkop. Het momentum wisselde voortdurend, maar bij 4-4 sloegen Vliegen en Wtihrow hun slag. Ze gingen door het opslagspel van de Britten en serveerden daarna uit. Zo gaan ze naar de volgende ronde, waarin ze tegen een Australisch duo zullen spelen.