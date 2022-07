Elise Mertens stunt in de 3e ronde en kijkt in de volgende ronde een nieuwe topper in de ogen

Elise Mertens is door naar de volgende ronde. Ze versloeg ex-Wimbledonwinnares Angelique Kerber. In de volgende ronde wacht met Ons Jabeur een nieuwe topper.

In de 3e ronde kwam Elise Mertens voor de 1e keer een topper tegen. Angelique Kerber is het 15e reekshoofd en won in 2018 Wimbledon. Ook won ze in 2016 de Australian Open en de US Open.

Mertens was in de 1e set niet onder de indruk van Kerber en breakte meteen en liep 1-4 uit. Kerber kwam nog terug tot 4-5, maar Mertens breakte opnieuw en won de 1e set met 4-6. De 2e set was spannender. Eerst waren er breaks en rebreaks. Kerber liep 5-3 uit. Mertens knokte zich terug in de set en ging erop en erover. Ze won de 2e set met 5-7.

In de volgende ronde wacht een nieuwe topper. Ons Jabeur is het 3e reekshoofd en het nummer 2 van de wereld.