Dit was Wimbledon, dag 4: emoties bij Flipkens, Nadal en Świątek knokken zich naar zege en finaliste 2021 ligt eruit

De uitslagen van matchen met Belgen brachten we al, maar er gebeurde nog veel meer op dag 4. Nadal en Świątek die zich - moeizaam - plaatsen voor de volgende ronde op Wimbledon, bijvoorbeeld.

Maar eerst staat we toch nog eens stil bij een wedstrijd van een Belgische. Kirsten Flipkens speelde sterk tegen Simona Halep, maar het werd wel haar laatste match in het enkelspel in haar loopbaan. Achteraf waren er emotonele scènes. Het publiek gaf Flipkens een staande ovatie, onze landgenote kreeg de tranen in haar ogen. Aan het net vond er een omhelzing plaats tussen Flipkens en Halep. Mooie momenten.

Nog in het enkelspel bij de dames viel er een verrassing te noteren. Boulter deed het Britse publiek uit de bol gaan door Karolína Plíšková, de finaliste van vorig jaar, te verslaan met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-4. Iga Świątek zit wel nog in het toernooi na een ontmoeting met de Nederlandse Pattinama-Kerkhove, al scheelde het niet veel of die 37ste zege op rij was er niet gekomen. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3.

Bij de mannen heeft Rafael Nadal zich geplaatst voor de derde ronde. Net als in zijn vorige wedstrijd had de Spanjaard wel vier sets nodig. De Litouwer Berankis deed al het mogelijke, maar uiteindelijk haalde Nadal het wel met 6-4, 6-4, 4-6 en 6-3.