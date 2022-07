David Goffin niet zonder moeite naar de 1/8-finales

David Goffin heeft zich geplaatst voor de 1/8 finales. Hij verloor nog de 1e set, maar kwam daarna onder stoom en won in 4 sets.

In de 3e ronde op Wimbledon moest David Goffin het opnemen tegen Ugo Humbert. Het begin van de 1e set was een studieronde. Beide spelers behielden hun opslagspel. Bij 5-4 moest Goffin serveren om in de set te blijven, maar hij verloor zijn opslagspel.

Hetzelfde beeld was te zien in de 2e set. Bij 5-5 breakte Goffin voor de 1e keer in de wedstrijd. Op de eigen opslag maakte hij het af. De 3e set was anders. Goffin ging halfweg door de opslag van Humbert en hij won die met 2-6.

Goffin ging in de 4e set door op zijn elan en liep 0-2 uit. Daarna kantelde de set. Humbert won 5 spelletjes op rij. Set gedaan zou je denken, maar de set kantelde opnieuw. Goffin won op zijn beurt 5 games op rij en won de 4e set met 5-7.

In de 1/8-finales speelt Goffin tegen Frances Tiafoe. Hij is het 23e reekshoofd.