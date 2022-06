Yanina Wickmayer ondanks winst in eerste set tegen topduo nu ook in het dubbel uitgetennist op Wimbledon

Voor Yanina Wickmayer zit Wimbledon er nu ook echt op. Wickmayer is daar volledig uitgetennist na haar uitschakeling in het dubbelspel.

In het enkelspel werkte ze zich knap van de eerste kwalificatiematch tot in de tweede ronde. Ostapenko bleek nadien wel te sterk, maar Wickmayer had nog altijd het dubbelspel om zich op te focussen. Aan de zijde van de Kazachse Putintseva ging Wicky het opnemen tegen Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos.

Dat zijn speelsters uit de top 15 van de dubbelranking: echte toppers dus. Het was dus niet onverwacht dat Dabrowski en Olmos 2-4 uitliepen, maar Wickmayer en Putintseva sloegen terug. Ze maakten hun achterstand onmiddellijk ongedaan en wonnen de openingsset na een tiebreak.

DABROWSKI/OLMOS OP MEKAAR INGESPEELD

Nadien bleek wel hoezeer Dabrowski en Olmos op mekaar zijn ingespeeld. Het Canadees/Mexicaanse duo ging het best van start in set 2 en konden deze op basis hiervan naar hun hand zetten. In de beslissende derde set spurtten de favorieten in deze wedstrijd met vier opeenvolgende gewonnen games naar winst. Het werd 6-7 (2/7), 6-3 en 6-2. Einde toernooi dus voor Wickmayer.