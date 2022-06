UPDATE: Elise Mertens stoot door in enkelspel na felle strijd en wint ook nog Belgisch onderonsje in het dubbel

Wat een strijd om in de derde ronde van Wimbledon te geraken. Elise Mertens heeft het wel gehaald, een dag nadat ze matchballen moest redden om zichzelf in het toernooi te houden.

Elise Mertens en Panna Udvardy waren woensdag aan hun wedstrijd begonnen. Udvardy leidde op een gegeven moment met een set en een break, maar Mertens knokte nog terug en won de tweede set na een tiebreak. Op weg naar die tiebreak moest Mertens wel twee matchballen wegwerken. Het was dus balanceren op een slappe koord.

Na afloop van die tweede set werd de wedstrijd onderbroken wegens de invallende duisternis. Een dag later moest dus verder gespeeld worden. Deze keer was het Mertens met de betere start. Dat betekende nog niet dat de buit binnen was, want vanaf 3-2 volgden vier zwaarbevochte games op rij. De meesten gingen naar Udvardy, die zo weer 4-5 voor kwam.

STERK EINDE VAN MERTENS

Mertens eindigde wel het sterkst en pakte met drie gewonnen games op rij nog de winst. Met een tegenvoetse bal forceerde onze landgenote de beslissende break. Wanneer bij haar tweede matchbal de backhand van Udvardy buiten ging, was de kwalificatie een feit. Mertens plaatst zich na een bijzonder felle strijd met 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5 voor de derde ronde op Wimbledon.

Update: het is een perfecte dag geworden voor Elise Mertens op Wimbledon, want ze heeft ook nog een Belgisch onderonsje met Greet Minnen in het dubbelspel tot een goed einde gebracht. Samen met de Chinese Shuai Zhang won Mertens in de eerste ronde van het dubbel tegen Minnen en de Hongaarse Anna Bondar met 6-3 en 6-1.