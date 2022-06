Stuntzege tegen 's werelds nummer 10 krijgt geen vervolg: einde verhaal voor Greet Minnen in enkelspel Wimbledon

Door haar stuntzege tegen 's werelds nummer 10 was dit voor Greet Minnen al een Wimbledon om nooit te vergeten. Een succesvol vervolg kwam er niet: Minnen verloor in de tweede ronde.

Nadat Minnen voormalig nummer één Garbiñe Muguruza genadeloos had uitgeschakeld, was Qinwen Zheng de volgende horde. Zheng is het huidig nummer 52 op de wereldranglijst. Tegen haar had Minnen het beduidend moeilijker. De beste periode van Minnen in deze partij was toen ze bij een 5-2-achterstand toch weer naderde en de eerste set opnieuw spannend maakte.

Zheng was echter net op tijd bij de les om haar voorsprong niet helemaal verloren te laten gaan. Daarmee was het moeilijkste gedaan. Minnen pakte wel het volgende game, maar nadien gingen liefst zes spelletjes op rij allemaal naar Zheng. Twee van die zes games waren opslagspelletjes die door Zheng blanco gewonnen werden. Met 6-4 en 6-1 schakelde de Chinese Minnen uit in het enkelspel.