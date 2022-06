Net geen setwinst maar carrière van Kirsten Flipkens in enkelspel kent waardig einde tegen topspeelster

Dat was het dan: de carrière van Kirsten Flipkens in het enkelspel is voorbij. Een topspeelster nog één keer het vuur aan de schenen leggen: dat deed Flipkens wel in haar laatste match.

Met tweevoudig grandslamwinnares Simona Halep als tegenstandster kon Kirsten Flipkens nog eens in een topaffiche laten zien wat ze allemaal in haar mars heeft. Dat deed onze landgenote ook op haar favoriete onder grond. Sterker nog: Flipkens liep 2-5 uit. De eerste set leek voor haar te zijn, maar dichter dan op twee punten van setwinst kwam ze niet. Halep vond steeds meer haar ritme en ging erop en erover: 2-5 werd 7-5. Flipkens liet het hoofd niet hangen en begon weer uitstekend aan de tweede set en ging met 0-3 en 1-4 aan de leiding. Helaas herhaalde de geschiedenis zich. Eens Halep weer op dreef kwam, was ze niet meer te stoppen. De Roemeense gunde Flipkens geen set en maakte er de laatste enkelmatch uit Flipkens' carrière van. Het werd 7-5 en 6-4.