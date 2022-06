Gerateerde start van tiebreak betekent uitschakeling voor Belgisch dubbelduo op Wimbledon

De ene Grand Slam is de andere niet. Een Belgisch dubbelduo heeft op Wimbledon een einde aan het avontuur zien komen. Dat gebeurde al in de eerste ronde.

Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann hadden zeker op een langer verbljf op Wimbledon gehaald, nadat ze op Roland Garros nog heel knap de kwartfinale haalden. Dat was hen deze keer echter niet gegund. Cocciaretto en Tomova bleken te sterk.

Deze Italiaans-Hongaarse tandem nam bij 1-1 al afstand van de Belgische meiden. Al bleef het verschil wel slechts één break in het verdere verloop van de openingsset. Dat was echter genoeg voor Cocciaretto en Tomova om met die set aan de haal te gaan. Bij 1-1 in de tweede set ontstond er opnieuw een kloof, deze keer in het voordeel van Zanevska en Zimmermann.

VOORSPRONG NIET OMGEZET IN SETWINST

Door drie spelletjes na mekaar te winnen, zag het er plots heel goed uit met het oog op setwinst. Hun tegenstandsters deden nadien echter exact hetzelfde. Daardoor kwam er een tiebreak aan te pas. De eerste zes punten gingen naar Cocciaretto en Tomova. De doodsteek voor Zanevska en Zimmermann, die verloren met 6-3 en 7-6 (7/2).