Yanina Wickmayer ziet zegereeks op Wimbledon beëindigd door Roland Garros-winnares van 2017

De mooie zegereeks van Yanina Wickmayer op Wimbledon is ten einde. De Roland Garros-winnares van 2017 was te sterk in de tweede ronde.

Niet onlogisch natuurlijk en het maakt het niet minder knap dat Wickmayer zich via de kwalificaties met vier mooie overwinningen naar de tweede ronde tenniste. Jelena Ostapenko was dan haar tegenstandster, nummer 17 van de wereld en ex-winnares van Roland Garros. Wat misschien nog wel het belangrijkste was: Ostapenko had haar uitstekende vorm op gras ook al getoond door de finale van Eastbourne te halen.

Wickmayer was dan ook van bij het begin op achtervolgen aangewezen. De te verwachte verhoudingen werden volledig gerespecteerd. Meer dan het sprokkelen van twee games zat er voor Wickmayer niet in. In de tweede set zou het hetzelfde verhaal zijn.

OSTAPENKO NEEMT VLOT AFSTAND

Deze keer slaagde Wickmayer er wel in om haar eerste opslagspel te winnen, maar nadien nam Ostapenko toch weer vlot afstand. De derde matchbal was raak. Met tweemaal 6-2 maakte Ostapenko een einde aan het toernooi van Wickmayer in het enkelspel.