Wimbledon dag 3: Mertens redt voorlopig haar vel en speelt donderdag laatste set, Flipkens verder in dubbelspel

Door de regen eerder op de dag konden Elise Mertens en Kirsten Flipkens op Wimbledon pas 's avonds in actie komen. Mertens in het enkelspel, Flipkens in het dubbelspel.

Elise Mertens speelde in de tweede ronde van het enkelspel tegen Panna Udvardy, de nummer 100 van de wereld. Vanaf 2-2 had de Hongaarse voor een langere periode het betere van het spel. Ze won zes van de volgende zeven spelletjes. Mertens had dus de eerste set verloren en kwam ook een break achter in de tweede set. Nadien veerde de Belgische nummer één wel recht. Mertens maakte haar achterstand in set 2 meteen goed en bleef hierna knokken. Mertens moest twee matchballen redden om een tiebreak af te dwingen. Die trok ze naar zich toe: 1-1 dus in sets. Setstanden waren 3-6 en 7-6 (7/5). Door de invallende duisternis werd de match onderbroken en zal deze donderdag worden verdergezet. FLIPKENS EN DUBBELPARTNER EINDIGEN STERK Kirsten Flipkens heeft haar wedstrijd in de eerste ronde van het dubbelspel wel al kunnen afwerken. Aan de zijde van Sorribes Tormo klopte Flipkens Niculescu en Ruse met 7-6 (7/3) en 6-2. Na een vroege achterstand in de tweede set wonnen Flipkens en haar dubbelpartner zes games op rij, waardoor ze de kwalificatie voor de volgende ronde veiligstelden.