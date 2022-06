Wimbledon, dag 3: Goffin opent Belgische debatten met weergaloze overwinning tegen debutant

Op Wimbledon zijn we klaar voor dag 3. Er komen opnieuw heel wat Belgen in actie, eentje heeft zijn match zelfs al achter de rug.

David Goffin (ATP 58) begon dinsdag met een makkelijke zege tegen Radu Albiot (ATP 113) aan zijn avontuur op Wimbledon.

Een dag later volgde in de tweede ronde al een nieuw duel, deze keer met Sebastien Baez (ATP 35, 31e reekshoofd).

Prestigeduel tegen Ruud?

En ook tegen de Argentijnse debutant had Goffin weinig moeite, want opnieuw werd in drie sets gewonnen: 6-1, 6-2, 6-4.

Goffin is in goede vorm dus en dat zal ook nodig zijn om ver te raken. In de derde ronde wacht Casper Ruud (ATP 3) of Humbert (ATP 112).