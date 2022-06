Serena Williams moet na marathonavond en eerste wedstrijd in een jaar tijd meteen Wimbledon verlaten

Serena Williams kwam na een jaar zonder enkelwedstrijd op Wimbledon nog eens in actie, maar moet het toernooi meteen verlaten. Zo'n lange afwezigheid heeft zijn impact.

Serena Williams entertainde het publiek op centre court dinsdagavond wel meer dan drie uur lang in een marathonpartij. Uiteraard ook de verdienste van Harmony Tan, haar Franse tegenstandster die geen hardhitter is, maar wel charmeerde met haar techniek en variatie.

Het momentum swingde heen en weer in de eerste set, die uiteindelijk naar Tan ging. Williams zette orde op zaken door negen van de volgende elf spelletjes te winnen. Zo lag de Amerikaanse toch op koers voor een plek in de tweede ronde.

TAN KNOKT TERUG

Constante in deze match was echter dat Tan telkens weer terugknokte wanneer het er voor haar niet goed uitzag. Een 1-3-achterstand maakte ze goed en bij 5-6 had de underdog zelf een eerste matchbal. De volgende 7 punten waren voor Williams, die zo een blitzstart nam in de beslissende supertiebreak. Ook deze keer kwam Tan nog terug: de Française schakelde de 23-voudige grandslamwinnares uit met 7-5, 1-6 en 7-6 (10/7).