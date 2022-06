Wimbledon, dag 2: Wickmayer laat er geen gras over groeien en mag zich opmaken voor clash, Flipkens wint ook knap

Op Wimbledon komen er dinsdag heel wat Belgen in actie. En dus wordt het smullen, bij de mannen en de vrouwen.

De eerste wedstrijd is al achter de rug, want Yanina Wickmayer (WTA 298) heeft er geen gras laten over groeien.

Tegen de Chinese Zhu Lin (WTA 99) nam ze het heft meteen in handen. Een break was meteen goed voor de eerste set: 6-4. In de tweede set ging de Belgische op haar elan door, 6-2. In de tweede ronde wacht twaalfde reekshoofd Ostapenko.

Flipkens wint ook

Kirsten Flipkens (WTA 190) begon haar afscheidstournee op Wimbledon met een knappe partij tegen Jaimee Fourlis (WTA 150).

© photonews

In de eerste set kon de Australische lang mee in het spoor van Flipkens, in de tweede set was onze grasspecialiste duidelijk beter: 7-5, 6-2.

Maryna Zanevska (WTA 68) ging onderuit tegen Barbora Krejcíková (WTA 14): 6-7, 3-6. Greet Minnen speelde later op de avond nog tegen Muguruza, won de eerste set met 6-4 en zag haar wedstrijd daarna door de duisternis naar woensdag verplaatst worden.