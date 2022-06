Wimbledon, dag 2: Goffin meteen op kruissnelheid, verliezend finalist 2021 moet naar huis met corona, wat met Bergs?

Op Wimbledon zijn we klaar voor dag 2, ook bij de mannen. Er komen heel wat Belgen in actie én er is heel wat ander nieuws te sprokkelen.

David Goffin (ATP 58) begon aan zijn avontuur op Wimbledon tegen Radu Albiot (ATP 113). Veel problemen had onze landgenoot niet met de Moldaviër.

In mum van tijd stond Goffin twee sets voor, enkel in de derde set kon Albiot wat langer mee in het spoor van Goffin: 6-2, 6-2, 7-6. In de tweede ronde wacht Sebastien Baez (ATP 35, 31e reekshoofd).

Coronageval

Matteo Berrettini, nummer 10 van de wereld en vorig jaar finalist, zal dit jaar de finale alvast niet halen. Hij testte positief op het coronavirus en moet zo het toernooi verlaten.

Later op de dag maakte Zizou Bergs (ATP 146) zijn debuut op Wimbledon. Het werd meteen ook het einde, want thuisspeler Jack Draper (ATP 94) was in drie sets de betere: 4-6, 4-6, 6-7.