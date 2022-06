Dag 1 op Wimbledon: Carlos Alcaraz heeft 5 sets nodig, Hubert Hurkacz en Danielle Collins liggen eruit

Op dag 1 zijn al enkele verrassingen gevallen. Carlos Alcaraz had 5 sets nodig. Hubert Hurkacz en Danielle Collins liggen er al meteen uit.

In de 1e ronde van een grandslamtornooi vallen er elke keer enkele verrassingen. Ook dit jaar was dat niet anders. Het heeft weinig gescheeld of Carlos Alcaraz lag er al uit. Tegen Jan-Lennard Struff kwam hij 2-1 achter in sets. In de 4e set was het een dubbeltje op zijn kant. Alcaraz maakte het uiteindelijk af in de tiebreak. Ook in de 5e set ging Struff lang mee, maar bij 4-4 breakte Alcaraz en gaf hij de wedstrijd niet meer uit handen.

Voor Hubert Hurkacz is het tornooi wel al afgelopen. Alejandro Davidovich Fokina kwam 2 sets voor. Hurkacz kon gelijkmaken in sets. In de beslissende set kwam Hurkacz een break voor. Bij 4-5 kon hij uitserveren, maar Davidovich Fokina ging door de opslag en haalde er nog een supertiebreak uit. Hurkacz kwam 4-7 voor, maar Davidovich Fokina won uiteindelijk met 10-8. Zo ligt bij de mannen het 7e reekshoofd er al uit.

Ook bij de vrouwen ligt het 7e reekshoofd er al uit. Danielle Collins verloor in 3 sets van Marie Bouzkova. Collins won nog de 1e set, maar het was toen al duidelijk dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Set 2 verloor Collins met 4-6 en ook de 3e set verloor ze met 4-6. Ze komt wel nog uit in het dubbel.