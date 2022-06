Elise Mertens ziet tegenstandster in de 3e set opgeven

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op Wimbledon. Haar tegenstandster Camila Osorio gaf op in de 3e set.

Voor Elise Mertens was Camila Osorio de 1e tegenstandster op Wimbledon. De Colombiaanse is de nummer 63 van de wereld, terwijl Mertens het 24e reekshoofd is.

Bij een 1-1 stand in de 1e set moesten de speelsters door de regen weer naar binnen. Na de onderbreking moesten ze ook naar een andere tennisbaan. Voor Mertens deed die nieuwe omgeving niet zo'n deugd. Ze kon moeilijk een vuist maken in de 1e set. Ze verloor die met 6-1.

De 2e set ging beter voor Mertens. Bij 2-2 gunde ze Osorio nog weinig: 2-6. Er kwam een 3e en beslissende set. Mertens ging bij 2-3 door de opslag van Osorio. Het stond 2-4 en Osorio gleed weg. Ze moest opgeven.

In de 2e ronde speelt Mertens tegen Tamara Zidansek of Panna Udvardy. Zij spelen later op de dag nog.