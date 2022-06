Alison Van Uytvanck ondergaat de wet van de sterkste en verliest in de 1e ronde van de US Open-winnares

Alison Van Uytvanck heeft in de 1e ronde van Wimbledon verloren van de US Open-winnares. Emma Raducanu was te sterk in 2 sets.

Wimbledon begon voor Alison Van Uytvanck op centercourt. Ze moest spelen tegen het 10e reekshoofd en US Open-winnares Emma Raducanu. Tijdens de 1e set lieten beiden weinig toe. Raducanu kon breaken bij 3-3, maar Van Uytvanck kon meteen rebreaken. Daarna ging Raducanu opnieuw door de opslag. Van Uytvanck deed wat ze kon, maar ze kon de set niet meer redden: 4-6. In de 2e set kwam Van Uytvanck 3-1 voor, maar Raducanu kon de break goedmaken. Bij 4-4 breakte Raducanu en maakte ze het af: 4-6. Van Uytvanck is in het enkelspel uitgeschakeld, maar ze komt nog uit in het dubbel. In de 1e ronde moet ze het opnemen tegen Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann.