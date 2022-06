Wimbledon wellicht laatste Grand Slam voor Djokovic in 2022: Serviër laat zich niet vaccineren voor US Open

Novak Djokovic zal op Wimbledon een gooi doen naar de titel. Om een Grand Slam te winnen in 2022, is dat wellicht zijn laatste kans. Op de US Open komt de Serviër in principe niet in actie.

Djokovic is nog op zoek naar zijn eerste grandslamtitel in 2022. Op Roland Garros verloor Nole van Rafael Nadal en u herinnert zich ongetwijfeld nog de hetze op de Australian Open. Die draaide rond de vaccinatiestatus van Djokovic, die uiteindelijk het vliegtuig terug naar huis moest nemen zonder een match te hebben kunnen spelen.

BAL IN KAMP VAN DE REGERING

Novak Djokovic was immers niet gevaccineerd en is dat enkele maanden later nog niet. Meer nog, Djokovic is niet van plan om zich te laten vaccineren om zo te kunnen deelnemen aan de US Open. De tennisser legt de bal in het kamp van de Amerikaanse regering om de regels rond het toelaten van personen in de VS te bepalen.

Weinig kans dat onder het presidentschap van Joe Biden later dit jaar al niet-gevaccineerde mensen naar de VS mogen reizen. Naar alle verwachting zal het in New York dus een US Open worden zonder Djokovic.