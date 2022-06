Tennistoernooien: Kvitova kan gaan voor haar derde Wimbledon, ook titels voor Garcia, Tsitsipas en Fritz

In enkele tennistoernooien werd in aanloop naar Wimbledon al voor een titel gestreden. Kvitova was de beste bij de dames in Eastbourne. Ook elders werden nieuwe kampioenen gekroond.

In Eastbourne heeft Petra Kvitova nog eens een grastoernooi gewonnen. De Tsjechische was in de finale duidelijk te sterk voor Ostapenko met 6-3 en 6-2. De tweevoudige winnares op Wimbledon kan met vertrouwen naar de All England Club afzakken en daar mikken op een derde titel. Bij de mannen in Eastbourne won de Amerikaan Fritz het toernooi na een spannende finale tegen zijn langenoot Cressy: 6-2, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5). EERSTE GRASTITEL TSITSIPAS Nog bij de heren heeft de nummer 6 van de wereld, Stefanos Tsitisipas, zijn allereerste grastitel op het ATP-circuit beet. In Mallorca triomfeerde de Griek tegen de Spanjaard Bautista Agut. Ook hier viel de beslissing in een tiebreak. Het werd 6-4, 3-6 en 7-6 (7/2). In het Duitse Bad Homburg werd nog een grastoernooi voor vrouwen georganiseerd. De eindstrijd ging tussen Caroline Garcia en Bianca Andreescu. Het werd een felle strijd, met Garcia als uiteindelijke winnares. De Française haalde het met 6-7 (5/7), 6-4 en 6-4.