Coppejans verzilvert zware halve finale niet en verliest finale in Portugal

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om het Challengertoernooi in Oeiras, Portugal te winnen.

Coppejans was aan een uitstekend toernooi bezig op het gravel in Portugal. Als niet-reekshoofd versloeg hij in de eerste ronde het eerste reekshoofd Roberto Carballes Baena (ATP-87). Vervolgens gingen ook Diez (ATP-348), Michalski (ATP-268) en Jarry (ATP-129) voor de bijl. In de halve finale tegen de Chileen Jarry had Coppejans drie sets nodig en twee tie-breaks.

In de finale nam Coppejans het op tegen de Japanner Kaichi Uchida (ATP-258). Coppejans was op voorhand favoriet maar kon die favorietenrol niet waarmaken op de court. In de eerste set lukte het hem niet om aan te klampen en ging hij 2-6 ten onder. In set 2 bood Coppejans wat meer weerwerk maar Uchida won toch met 4-6.