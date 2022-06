Kirsten Flipkens begint met Wimbledon aan haar laatste enkeltornooi

Kirsten Flipkens begint aan haar laatste tornooi in het enkelspel. Wimbledon is altijd haar lievelingstornooi geweest.

In 2013 haalde Kirsten Flipkens de halve finales van Wimbledon. Dat is haar beste resultaat in het enkelspel van Wimbledon. 9 jaar later neemt ze afscheid op datzelfde tornooi. Al wou ze al 2 jaar eerder op Wimbledon stoppen. Dat zegt ze in een interview aan Het Nieuwsblad. Maar corona gooide roet in het eten. In 2021 was ze geblesseerd door een ongelukkige val in Abu Dhabi.

De reden voor haar afscheid is simpel. Flipkens kan het allemaal nog moeilijk opbrengen. Ze gaat regelmatig met tegenzin naar de training. Ook het reizen werd zwaarder. Daarnaast is er ook het fysieke. Flipkens kan ook meer pijnlijke plekken op haar lichaam opnoemen dan plekken waar ze geen pijn heeft.

Flipkens wil wel nog even doorgaan in het dubbel. Ze vindt het dubbel nog fijn en wil enkel aangename tornooien in leuke steden kiezen. Ze denkt aan Toronto, Cincinatti en de US Open. Of er volgend jaar nog een vervolg komt, weet ze nog niet.